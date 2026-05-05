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Banco Central julga que cortar juros é decisão certa diante da guerra no Oriente Médio

No fim de abril, BC reduziu juros em 0,25 ponto percentual, para 14,5% ao ano

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O Banco Central comunicou que as expectativas de inflação aumentaram após o início do conflito no Oriente Médio.

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