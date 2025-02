Brasil pode ser prejudicado por taxação dos EUA sobre aço e alumínio? Economista analisa

O presidente americano Donald Trump deve anunciar, nesta segunda-feira (10), um aumento de 25% nas tarifas sobre as importações de aço e alumínio . Em entrevista ao Conexão Record News , Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas), comentou os impactos da medida na economia brasileira . Para a especialista, a notícia não deve causar alarde, já que não foi especificado por Trump quais países serão taxados.



Depois do petróleo, o ferro e o aço estão entre os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, correspondendo a 14% das vendas para o país somente em 2024. A economista salientou que, caso as novas tarifas afetem o mercado brasileiro, pode ser uma oportunidade de valorização interna e de ampliação da fatia de exportação para outros parceiros comerciais: “Se a gente aumentar a oferta interna, a gente pode reduzir os custos internamente e isso pode ser uma coisa boa para a indústria”.