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Caixa registra aumento de lucro no segundo trimestre de 2026

Resultado de R$ 3,9 bilhões é sustentado, principalmente, por crédito imobiliário

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O lucro líquido da Caixa Econômica Federal cresceu 5,9% no segundo trimestre de 2026 em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 3,9 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão do crédito, especialmente no setor imobiliário. No entanto, o aumento da inadimplência e das provisões para perdas gera preocupação no mercado.

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