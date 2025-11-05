Câmara aprova projeto e regulamenta serviços de streaming

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto com novas regras para as plataformas de streaming. O projeto cria um imposto para empresas que oferecem vídeos, filmes, séries e transmissões pela internet. 330 deputados votaram pela aprovação da medida e 118 foram contrários.



