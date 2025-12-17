Câmara aprova projeto que corta isenções tributárias

A Câmara dos Deputados aprovou durante a madrugada desta quarta-feira (17) o projeto de lei que corta isenções tributárias federais e aumenta a taxação de casas de apostas e de fintechs.



