Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Câmara aprova projeto que corta isenções tributárias

Projeto busca taxar casas de apostas e fintechs para aumentar a arrecadação

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Câmara dos Deputados aprovou durante a madrugada desta quarta-feira (17) o projeto de lei que corta isenções tributárias federais e aumenta a taxação de casas de apostas e de fintechs.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • economia
  • conexao-record-news
  • Orçamento
  • PL (Projeto de Lei)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.