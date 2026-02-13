Câmara dos deputados da Argentina aprova acordo UE-Mercosul

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, explica que essa mudança de postura reflete uma estratégia comercial da Argentina para obter vantagens econômicas.



