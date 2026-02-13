Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Câmara dos deputados da Argentina aprova acordo UE-Mercosul

Javier Milei busca transformar o país no primeiro da América do Sul a confirmar o tratado comercial

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, explica que essa mudança de postura reflete uma estratégia comercial da Argentina para obter vantagens econômicas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Argentina
  • MERCOSUL
  • UE (União Europeia)
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.