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Conselho do FGTS aprova distribuição de R$ 13 bilhões em lucros

Medida vai beneficiar aproximadamente 138 milhões de pessoas

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O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou a distribuição dos lucros acumulados no valor aproximado de R$ 13 bilhões.

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