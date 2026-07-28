Conselho do FGTS aprova distribuição de R$ 13 bilhões em lucros

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou a distribuição dos lucros acumulados no valor aproximado de R$ 13 bilhões.



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