China aconselha cidadãos a evitarem viagens ao Irã

Já a embaixada dos EUA em Israel autorizou a saída de funcionários por questões de segurança

A China aconselhou seus cidadãos a evitarem viagens ao Irã devido ao aumento das tensões entre Teerã e Washington. Pequim também pediu que os chineses presentes no país deixem a região o mais rápido possível por questões de segurança.

