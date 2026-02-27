China aconselha cidadãos a evitarem viagens ao Irã

A China aconselhou seus cidadãos a evitarem viagens ao Irã devido ao aumento das tensões entre Teerã e Washington. Pequim também pediu que os chineses presentes no país deixem a região o mais rápido possível por questões de segurança.



