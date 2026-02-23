China alerta que disputa com os EUA é prejudicial

O governo chinês está avaliando a recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre políticas tarifárias. O Ministério do Comércio da China pediu que Washington suspenda as medidas unilaterais aplicadas aos seus parceiros comerciais.



