Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China alerta que disputa com os EUA é prejudicial

Pequim pediu que Washington suspenda medidas tarifárias unilaterais aos parceiros

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo chinês está avaliando a recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre políticas tarifárias. O Ministério do Comércio da China pediu que Washington suspenda as medidas unilaterais aplicadas aos seus parceiros comerciais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • china
  • tarifas
  • estados-unidos
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.