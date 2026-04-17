STF quer impor regras mais rígidas sobre quebras de sigilo

O Supremo Tribunal Federal planeja estabelecer diretrizes mais rigorosas para o funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito após tensões geradas pelo relatório da CPI do crime organizado. As novas normas visam definir prazos específicos para quebras de sigilo e restringir o acesso às informações sensíveis apenas aos líderes das comissões.



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