Economia brasileira registra crescimento em fevereiro, aponta prévia do PIB

A economia brasileira registrou um crescimento de 0,6% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, segundo dados do IBGE como parte da prévia do PIB (Produto Interno Bruto). O desempenho positivo no mês foi impulsionado, principalmente, pelos setores de agropecuária, indústria e serviços.



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