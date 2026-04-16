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Economia brasileira registra crescimento em fevereiro, aponta prévia do PIB

Resultado foi impulsionado pelos setores de agropecuária, indústria e serviços

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A economia brasileira registrou um crescimento de 0,6% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, segundo dados do IBGE como parte da prévia do PIB (Produto Interno Bruto). O desempenho positivo no mês foi impulsionado, principalmente, pelos setores de agropecuária, indústria e serviços.

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