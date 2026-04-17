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Trump diz que guerra com Irã pode terminar em breve

Presidente afirmou que Teerã concordou em entregar urânio enriquecido aos EUA

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos disse que a guerra contra o Irã deve terminar em breve e que o país concordou em entregar urânio diretamente para os Estados Unidos.

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