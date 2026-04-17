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STF decide que professores temporários devem receber piso nacional do magistério

Ministros reconheceram que todos os professores têm direito ao mínimo previsto em lei

Conexão Record News|Do R7

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O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que professores temporários da rede pública têm direito ao pagamento do piso salarial nacional do magistério. A decisão dos ministros reconhece o direito de todos os professores ao mínimo previsto em lei.

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