STF decide que professores temporários devem receber piso nacional do magistério

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que professores temporários da rede pública têm direito ao pagamento do piso salarial nacional do magistério. A decisão dos ministros reconhece o direito de todos os professores ao mínimo previsto em lei.



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