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MEC anuncia R$ 45 milhões para fortalecer grêmios estudantis

"Participa jovem" prevê ações articuladas entre estados, municípios e escolas

Conexão Record News|Do R7

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O Ministério da Educação vai investir R$ 45 milhões até 2028 no programa criado para organizar e fortalecer as políticas de participação juvenil e de incentivo aos grêmios escolares.

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