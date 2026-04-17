MEC anuncia R$ 45 milhões para fortalecer grêmios estudantis

O Ministério da Educação vai investir R$ 45 milhões até 2028 no programa criado para organizar e fortalecer as políticas de participação juvenil e de incentivo aos grêmios escolares.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!