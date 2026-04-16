Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Líbano e Israel

O presidente Donald Trump anunciou um cessar-fogo de 10 dias no Líbano nesta quinta-feira (16). Um porta-voz do grupo terrorista Hezbollah disse que as negociações diretas entre Israel e Líbano são um grave erro.



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