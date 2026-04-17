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Pesquisa alerta que ferramentas de IA aceleram desinformação

Levantamento feito pela Agência Lupa em 1.294 checagens aponta ameaça a democracias

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Uma pesquisa realizada pela Agência Lupa revelou que a inteligência artificial tem acelerado a disseminação de desinformação, especialmente em assuntos como eleições e guerras.

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