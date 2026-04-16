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PF utiliza backup para chegar até organização criminosa

Arquivos armazenados na nuvem foram encontrados em outra operação policial

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A Polícia Federal identificou uma organização criminosa suspeita de lavar mais de R$ 1,6 bilhão.

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