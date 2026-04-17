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Entrega de armas a aliados europeus pode sofrer atrasos

Fontes norte-americanas alegam que material bélico é necessário para guerra no Oriente Médio

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Autoridades norte-americanas informaram que a entrega de armas a aliados europeus pode sofrer alguns atrasos devido à guerra no Irã.

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