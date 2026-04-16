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Anvisa cria grupos de trabalho sobre canetas emagrecedoras

Resultado das discussões deve embasar decisões futuras da agência

Conexão Record News|Do R7

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O 'Conexão Record News' desta quinta (16) entrevistou o diretor da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), Clayton Macedo, para compreender melhor os riscos por trás das canetas emagrecedoras irregulares.

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