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Estreito de Ormuz é reaberto pelo Irã durante cessar-fogo

Preço do barril de petróleo já havia caído 10% na manhã desta sexta-feira (17)

Conexão Record News|Do R7

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O Irã anunciou a reabertura temporária do estreito de Ormuz durante uma trégua com os Estados Unidos, conforme comunicado pelo chanceler iraniano. Esta decisão permitirá a passagem livre de navios até o término da trégua na próxima semana, atendendo a uma das exigências dos EUA nas negociações bilaterais.

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