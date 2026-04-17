Estreito de Ormuz é reaberto pelo Irã durante cessar-fogo

O Irã anunciou a reabertura temporária do estreito de Ormuz durante uma trégua com os Estados Unidos, conforme comunicado pelo chanceler iraniano. Esta decisão permitirá a passagem livre de navios até o término da trégua na próxima semana, atendendo a uma das exigências dos EUA nas negociações bilaterais.



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