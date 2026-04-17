Cessar-fogo de 10 dias entre Líbano e Israel já está em vigor
Governo de Beirute acusou Exército israelense de violação; lados devem negociar acordo de paz
Israel e Líbano concordaram em um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos por dez dias.
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