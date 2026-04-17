Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cessar-fogo de 10 dias entre Líbano e Israel já está em vigor

Governo de Beirute acusou Exército israelense de violação; lados devem negociar acordo de paz

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Israel e Líbano concordaram em um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos por dez dias.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estados Unidos
  • Israel
  • Líbano
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.