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Governo cria medidas para barrar fraudes em publicidades nas redes

Exigências são válidas para plataformas com mais de um milhão de usuários

Conexão Record News|Do R7

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O Ministério da Justiça anunciou medidas para aumentar a transparência das publicidades nas redes sociais. A nova portaria determina que as plataformas identifiquem claramente quando uma publicação é patrocinada ou impulsionada por interesses comerciais. Essa regulamentação visa proteger os usuários de possíveis fraudes e golpes online.

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