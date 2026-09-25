Governo cria medidas para barrar fraudes em publicidades nas redes

O Ministério da Justiça anunciou medidas para aumentar a transparência das publicidades nas redes sociais. A nova portaria determina que as plataformas identifiquem claramente quando uma publicação é patrocinada ou impulsionada por interesses comerciais. Essa regulamentação visa proteger os usuários de possíveis fraudes e golpes online.



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