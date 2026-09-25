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Líder iraniano diz que Houthis não recebem orientações de Teerã

Presidente afirmou que rebeldes iemenitas são responsáveis pelas próprias ações

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O presidente do Irã declarou que os Houthis do Iêmen agem de forma independente e não seguem ordens diretas de Teerã.

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