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Eleições brasileiras: parlamentares americanos estão preocupados com possível interferência de Trump

Em carta enviada ao Secretário de Estado, Democratas pedem o reconhecimento de resultado

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Um grupo de parlamentares americanos expressou preocupação com a possível interferência do governo Trump nas eleições brasileiras. O professor Kleber Galerani analisa. Veja!

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