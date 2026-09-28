China e EUA entram em acordo para redução de tarifas
São 60 bilhões de dólares em mercadorias importadas um do outro
A China e os Estados Unidos firmaram um acordo para reduzir as tarifas sobre uma variedade de produtos importados mutuamente.
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