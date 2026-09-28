Logo R7.com
RecordPlus

China e EUA entram em acordo para redução de tarifas

São 60 bilhões de dólares em mercadorias importadas um do outro

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A China e os Estados Unidos firmaram um acordo para reduzir as tarifas sobre uma variedade de produtos importados mutuamente.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • china
  • tarifas
  • conexao-record-news
  • record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.