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Representante saudita se reúne com Secretário de Estado dos EUA

Governo de Riade solicitou ajuda militar norte-americana contra rebeldes houthis, apoiados pelo Irã

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O chanceler da Arábia Saudita se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos em Washington para discutir as relações bilaterais.

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