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Presidente do Irã diz que Estados Unidos devem decidir se querem encerrar guerra

Masoud Pezeshkian insistiu que Teerã está disposta a chegar a acordo de paz com Trump

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O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou que cabe aos Estados Unidos decidir se desejam encerrar o atual conflito entre os dois países.

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