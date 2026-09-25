Pobreza aumenta na Argentina no primeiro semestre de 2026

A taxa de pobreza na Argentina subiu para 32,3% no primeiro semestre de 2026. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos do país, isso representa cerca de 9,7 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.



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