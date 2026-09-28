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Bill Gates afirma que IA pode causar um bilhão de mortes

Bilionário fundador da Microsoft defende regulamentação da tecnologia

Conexão Record News|Do R7

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No último domingo (27), o fundador da Microsoft, Bill Gates, expressou preocupações significativas sobre os potenciais riscos associados à inteligência artificial, afirmando que essa tecnologia poderia desencadear eventos catastróficos com impacto global.

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