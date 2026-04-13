CNE vota 1ª regulamentação para uso da inteligência artificial

O Conselho Nacional de Educação está prestes a votar a primeira regulamentação sobre o uso de inteligência artificial no sistema educacional brasileiro. As diretrizes visam estabelecer filtros éticos e pedagógicos para a aplicação da tecnologia em escolas e universidades. Após ajustes do Ministério da Educação, o relatório passará por consulta pública e votação final no plenário do Conselho antes de seguir para homologação.



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