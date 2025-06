'Com essa concentração de renda, o Brasil nunca será desenvolvido', diz economista

O Brasil é o país com o maior número de milionários em dólares da América Latina, segundo relatório econômico divulgado por um banco suíço. Entretanto, é também o mais desigual entre as 56 nações analisadas. “Com essa concentração de renda, o Brasil nunca será desenvolvido”, de acordo com análise do economista Ricardo Buso.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (20), Buso afirma que o problema da desigualdade social no país exige uma solução de longo prazo. O economista ressalta que o governo deve promover o avanço econômico — crescimento sustentável aliado à distribuição igualitária da renda entre todos os habitantes.



Para enfrentar o problema, o professor de economia destaca a educação como fator essencial. “Essa é a chave — todos os países que passaram por essa melhora na distribuição de renda, a Coreia do Sul é um grande exemplo — iniciaram uma revolução na educação”, conclui Buso.