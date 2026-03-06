Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comitê anuncia plano de combate à violência de gênero no Brasil

Entre as medidas, mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Comitê do Pacto Brasil entre os Três Poderes apresentou um novo plano de trabalho esta semana visando enfrentar o feminicídio no país. Thaís Cremasco fala sobre o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Feminicídio
  • Justiça
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.