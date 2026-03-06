Comitê anuncia plano de combate à violência de gênero no Brasil

O Comitê do Pacto Brasil entre os Três Poderes apresentou um novo plano de trabalho esta semana visando enfrentar o feminicídio no país. Thaís Cremasco fala sobre o assunto.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!