Confederações divulgam carta de apoio à PEC do trabalho flexível

Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa implementar o trabalho flexível no Brasil recebeu apoio de cerca de 3.000 entidades. A proposta é uma alternativa à escala 6x1, aprovada pela Câmara dos Deputados, e aguarda análise do Senado.



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