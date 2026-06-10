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Confederações divulgam carta de apoio à PEC do trabalho flexível

Proposta permite que trabalhador escolha modelo de jornada de horas trabalhadas

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Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa implementar o trabalho flexível no Brasil recebeu apoio de cerca de 3.000 entidades. A proposta é uma alternativa à escala 6x1, aprovada pela Câmara dos Deputados, e aguarda análise do Senado.

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