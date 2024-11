Confira os impactos da eleição de Donald Trump na economia global

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (7), Rodrigo Simões, economista e professor, explicou que Donald Trump tem uma agenda econômica mais protecionista por conta de problemas nos EUA, como desemprego e inflação, que a população não enfrentava há muitos anos. Segundo Simões, a eleição do candidato republicano pode afetar não só o Brasil , mas países emergentes, por conta do aumento da taxa de juros americanos, o que resultaria em preços mais altos de produtos importados do país.