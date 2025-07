Conflito entre Tailândia e Camboja remonta ao período colonial francês; veja análise

Tailândia e Camboja trocaram novos ataques pelo segundo dia seguido, com o número de mortos subindo para 16. Os combates, que começaram na manhã de quinta-feira (24), rapidamente evoluíram para bombardeios pesados em áreas ao longo da fronteira, disputada há décadas pelos países. Civis foram orientados a deixar a região, e do lado tailandês, ao menos 130 mil pessoas foram evacuadas.



No entanto, a Tailândia rejeitou mediação internacional para encerrar o conflito. O Ministério das Relações Exteriores insistiu que o governo do Camboja deve cessar os ataques e resolver a situação por meio de negociações bilaterais. Em entrevista ao Conexão Record News , Marcos Vinicius de Freitas, professor de relações exteriores, traça a origem da disputa ao período colonial francês.



“Tudo é resultado daquelas fronteiras que foram estabelecidas pelas colônias. Isso gera constantes conflitos e claro, existe a questão de um templo, existe a questão de minério, de gás natural e talvez petróleo . Uma série de fatores que sempre leva a esse tipo de conflito”, afirma.