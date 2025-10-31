Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado para rendas até R$ 5.000
Proposta vale a partir de janeiro de 2026 e texto ainda será enviado para sanção do presidente Lula
O Congresso Nacional aprovou a isenção do Imposto de Renda por tempo indeterminado para quem ganha até R$ 5.000. Proposta vale a partir de janeiro de 2026 e texto ainda será enviado para sanção do presidente Lula.
