Conheça os principais impostos que determinam os preços no país

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta semana o IPCA-15. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apontou uma alta de 0,25% nos preços ao consumidor, em dezembro, e fechou a inflação do ano em 4,41%, porcentagem abaixo do teto estipulado pelo Banco Central, de 4,5%.



