Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Conheça os principais impostos que determinam os preços no país

Como entender a coleção de indicadores usados na economia que afetam o bolso da população

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta semana o IPCA-15. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apontou uma alta de 0,25% nos preços ao consumidor, em dezembro, e fechou a inflação do ano em 4,41%, porcentagem abaixo do teto estipulado pelo Banco Central, de 4,5%.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • economia
  • conexao-record-news
  • IGP-M (Índice Geral de Preços  Mercado)
  • IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.