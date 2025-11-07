Logo R7.com
COP30: encontro de líderes direciona tom das negociações sobre transição energética

Evento que antecipa a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas termina nesta sexta (7)

O Brasil está se destacando novamente no cenário internacional ao sediar a COP30 em Belém. O evento marca o retorno do país como protagonista nas discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.

