COP30: encontro de líderes direciona tom das negociações sobre transição energética
Evento que antecipa a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas termina nesta sexta (7)
O Brasil está se destacando novamente no cenário internacional ao sediar a COP30 em Belém. O evento marca o retorno do país como protagonista nas discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.
