Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

COP30: transição energética está na pauta desta sexta-feira (15)

Tema foca indústria, energia, transporte, comércio, finanças e mercados de carbono

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Nesta quinta-feira (13), o governo brasileiro apresentou um plano de ação com diretrizes globais na área de saúde, para socorrer populações afetadas pelas mudanças climáticas. 40 países aderiram à iniciativa, com investimentos de mais de R$ 1,5 milhões.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • energia
  • mudancas-climaticas
  • cop30

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.