COP30: transição energética está na pauta desta sexta-feira (15)

Nesta quinta-feira (13), o governo brasileiro apresentou um plano de ação com diretrizes globais na área de saúde, para socorrer populações afetadas pelas mudanças climáticas. 40 países aderiram à iniciativa, com investimentos de mais de R$ 1,5 milhões.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!