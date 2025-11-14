COP30: transição energética está na pauta desta sexta-feira (15)
Tema foca indústria, energia, transporte, comércio, finanças e mercados de carbono
Nesta quinta-feira (13), o governo brasileiro apresentou um plano de ação com diretrizes globais na área de saúde, para socorrer populações afetadas pelas mudanças climáticas. 40 países aderiram à iniciativa, com investimentos de mais de R$ 1,5 milhões.
