Coreia do Norte alerta para 'resposta terrível' contra o Sul

Irmã de Kim Jong-Un disse que violação da soberania é inaceitável e pediu mais cuidado de Seul

Conexão Record News|Do R7

Coreia do Norte ameaçou a Coreia do Sul após suposta incursão de drones realizada pelo país. Três soldados sul-coreanos são investigados pelo caso. Atrito entre os dois países vizinhos é reconhecido mundialmente.

