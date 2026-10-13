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Coreia do Norte dispara mísseis balísticos contra mar do Japão

Governo sul-coreano convocou reunião de emergência para avaliar nível de prontidão militar

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A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos próximo ao território japonês, o que elevou o nível de tensão no continente asiático.

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