Coreia do Norte pode expandir arsenal nuclear em resposta a exercícios militares do país vizinho

Após exercícios militares em conjunto entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul , Kim Jong-Un fez uma visita à marinha e declarou que a Coreia do Norte precisa fazer algumas expansões em seu armamento nuclear.



Segundo informações da mídia estatal local, o presidente norte-coreano considerou as ações do país vizinho e do governo norte-americano como “expressão óbvia de vontade de provocar uma guerra”.



O professor de relações internacionais Vitelio Brustolin explicou em entrevista para o Conexão Record News que os exercícios, na verdade, acontecem todos os anos, e apesar dos respectivos governos sempre ressaltarem que são apenas exercícios militares, Kim Jong-Un segue contestando.



“Seul, a capital da Coreia do Sul está muito próxima da fronteira com a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte tem um programa imenso de mísseis com 50 ogivas nucleares agora; [...] então, na verdade, é mais um pretexto para continuar produzindo armas nucleares. O governo do Kim Jong-un se mantém impondo medo à população e fazendo ameaças a países vizinhos”, afirma o especialista.