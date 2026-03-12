Logo R7.com
Coreia do Sul vai impor teto para preços dos combustíveis

Medida busca conter alta nos custos de energia provocada pelo conflito no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

O governo da Coreia do Sul anunciou que irá impor um teto para os preços dos combustíveis a partir desta sexta-feira (13), conforme comunicado do Ministério das Finanças do país.

