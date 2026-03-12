Coreia do Sul vai impor teto para preços dos combustíveis

O governo da Coreia do Sul anunciou que irá impor um teto para os preços dos combustíveis a partir desta sexta-feira (13), conforme comunicado do Ministério das Finanças do país.



