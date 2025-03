Críticas de Milei são negativas para o fortalecimento do Mercosul, diz professor

Após críticas do presidente Javier Milei à indústria brasileira, as empresas argentinas citaram o Brasil como notável e não como culpado no Mercosul . A união industrial do país vizinho parece não concordar com as recentes falas do presidente e defendeu o Brasil como um exemplo a ser seguido, além de pedir o aprofundamento do bloco.



Em análise para o Conexão Record News desta segunda-feira (3), o economista Rodrigo Simões pontua que as falas do presidente argentino estão contribuindo negativamente em um período que o Mercosul busca se fortalecer. Para Simões, o estilo governamental desejado por Milei não funciona totalmente na realidade, tanto que a própria união das indústrias do país discorda.



“A parceria entre a Argentina e o Brasil nesse comércio de importação e exportação é muito relevante, não só para eles, mas para nós também”, completa o economista.