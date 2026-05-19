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Cuba alerta para 'banho de sangue' se EUA invadirem ilha

Washington estaria avaliando iniciar ação militar para derrubar o governo cubano

Conexão Record News|Do R7

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Cuba alertou sobre um possível "banho de sangue" caso os Estados Unidos invadam a ilha.

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