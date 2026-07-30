Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Desemprego tem menor taxa histórica para mês de junho

Índice caiu 5,4% no trimestre encerrado, menor valor para o período desde 2012

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

De acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (30), o desemprego no Brasil teve a menor taxa da série histórica para junho desde 2012.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Desemprego
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • emprego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.