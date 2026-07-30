Desemprego tem menor taxa histórica para mês de junho

De acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (30), o desemprego no Brasil teve a menor taxa da série histórica para junho desde 2012.



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