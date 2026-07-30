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União Europeia desembolsa mais de R$ 20 milhões para a Ucrânia

Objetivo é financiar aquisição de drones, mísseis, sistemas de defesa aérea e caças

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A União Europeia destinou mais de R$ 20 milhões para a defesa da Ucrânia nesta quinta-feira (30).

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