El Niño: governo tem medidas para conter impactos climáticos no país

O governo brasileiro anunciou um investimento de R$ 1,3 bilhão para mitigar os impactos do El Niño. As ações incluem estocagem de alimentos, monitoramento climático e combate a incêndios. Este fenômeno climático eleva as temperaturas do Oceano Pacífico, causando seca no Norte e Nordeste, atrasos de chuva no Centro-Oeste e Sudeste, e enchentes no Sul do Brasil.



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