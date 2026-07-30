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El Niño: governo tem medidas para conter impactos climáticos no país

Entre as ações estão estocagem de alimentos, fiscalização ambiental e combate a incêndios

Conexão Record News|Do R7

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O governo brasileiro anunciou um investimento de R$ 1,3 bilhão para mitigar os impactos do El Niño. As ações incluem estocagem de alimentos, monitoramento climático e combate a incêndios. Este fenômeno climático eleva as temperaturas do Oceano Pacífico, causando seca no Norte e Nordeste, atrasos de chuva no Centro-Oeste e Sudeste, e enchentes no Sul do Brasil.

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