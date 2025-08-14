'Dólar está caindo muito e só esse mês ele já caiu 3,5%', ressalta economista
Para Carla Beni, a alta da moeda na quarta-feira (13) foi 'pontual e específica' e não reflete as tendências do mercado
Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (14), Carla Beni, economista, analisa que a recente alta do dólar “foi muito pontual, específica”. Depois do anúncio do pacote do governo de socorro a exportadores afetados pelo tarifaço, a moeda subiu e fechou o dia cotada a R$ 5,40. A especialista ainda conclui que a moeda americana está perdendo seu valor de maneira acelerada, com um acumulado de 3,5% apenas em agosto.
