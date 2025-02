Dólar só não vai cair mais por conta do problema do endividamento público, analisa economista

O dólar fechou nesta quarta-feira (22) em R$ 5,94, uma queda de 1,4% , o menor nível desde o final de novembro de 2024. Durante esta quinta-feira (23), o valor continuou no mesmo patamar. No Conexão Record News , Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, comenta os motivos que levaram à queda da moeda americana, como o não cumprimento das altas taxações ao México e Canadá.



Além disso, nas análises do professor, existe uma perspectiva de que o dólar ainda caia um pouco no decorrer do ano. Para Simões, em um trimestre, o dólar deve se estabelecer entre R$ 5,85 e R$ 5,88. “Só não vai cair mais porque ainda temos o problema do endividamento público na questão fiscal brasileira. Mas, pelo menos, essa queda de quase 3,80% já é um bom alívio”, completa o economista.